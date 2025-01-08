Последнее обновление: 08.01.2025 18:00

Международные резервные активы Беларуси в декабре 2024 года подросли на 1,5%

Международные резервные активы Беларуси на 1 января 2025 года составили $8922,6 млн. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Нацбанка Беларуси.

В декабре 2024 года золотовалютные резервы подросли на 1,5%, или на $127,7 млн после снижения в ноябре на $139 млн.

Стоимость монетарного золота в составе ЗВР в декабре сократилась с $4594,8 млрд до $4522,9 млн.

Активы в иностранной валюте за декабрь подросли на $205,9 млн и на 1 января составили $3052,4 млн.

С августа 2022 года Нацбанк Беларуси не поясняет причины снижения или роста золотовалютных активов.



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