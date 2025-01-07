В Украине налог на Google в прошлом году принес 11,2 млрд гривен

Поступления от налога на электронные услуги нерезидентов в 2024 году достигли 11,2 млрд грн, что почти в 4 раза превышает изначально запланированную сумму. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Прогнозы и прогнозы, что он (налог Google - ред.) не будут работать в Украине, нерезиденты не зарегистрируются и уйдут с украинского рынка, не сбылось. Наоборот, поступления от так называемого «налога на Google» растут из года в год», - сказал Гетманцев, которого цитирует Укринформ.

Он отметил, что доходы бюджета демонстрируют стабильный рост: с 4,3 млрд грн в первый год введения налога до 8 млрд грн в 2023 году и 11,2 млрд грн в 2024 году. Таким образом, текущие доходы почти в четыре раза превысили прогнозные показатели, заложенные при принятии закона.

«Мы рассчитываем, что последующие инициативы по реализации директив DAC 7, ATAD I и ATAD II будут столь же успешными, как и «налог на Google», - добавил он.

В июне 2021 года Верховная Рада внесла изменения в Налоговый кодекс Украины с целью усовершенствования порядка налогообложения налога на добавленную стоимость по операциям по предоставлению нерезидентами электронных услуг физическим лицам. Согласно плану, новый налог должен был пополнить государственный бюджет на 3 млрд грн в год.

Согласно закону, крупные международные корпорации обязаны оплачивать 20% электронных услуг, предоставляемых в Украине.

На сегодня 1 украинская гривна стоит 0,0239 доллара США.