Последнее обновление: 06.01.2025 17:00

Китайские биржи просят менеджеров крупных фондов ограничить продажу акций

Главные фондовые биржи Китая попросили некоторые крупные паевые инвестиционные фонды ограничить продажу акций в начале года, поскольку власти пытались успокоить рынки, вступающие в сложный период для второй по величине экономики мира. Об этом пишет Reuters.

По меньшей мере четыре крупных взаимных фонда получили звонки с Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых бирж 31 декабря и 2 и 3 января с просьбой покупать больше акций, чем они продавали ежедневно.

Эти указания поступили в то время, когда китайские акции начали 2025 год со значительных потерь из-за опасений, что новый президент США Дональд Трамп введет высокие тарифы на китайские товары, что усилит давление на и без того вялую экономику.

По словам одного из источников, эти фонды могут продавать акции, но если общая стоимость продажи превысит стоимость покупки, им придется вскоре добавить больше позиций, чтобы заполнить разрыв, в соответствии с рекомендациями бирж.

Китайский индекс голубых фишек CSI 300 упал на 2,9% в первый торговый день 2025 года - это худшее начало нового года с 2016 года. На прошлой неделе бенчмарк потерял более 5%.

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