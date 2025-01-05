Армия обороны Израиля атаковала более ста целей в секторе Газа

Израильская армия нанесла удары по более чем ста целям в Газе. Об этом сообщает армейское командование.

"В рамках операции армии обороны Израиля и общей службы безопасности (израильская военная разведка) были атакованы более ста целей в разных частях сектора Газа, уничтожены десятки террористов ХАМАС", - говорится в сообщении.

В частности, удары были нанесены по районам расположения установок для запуска ракет по территории Израиля.

Израильские военные отметили, что предприняли все необходимые меры для того, чтобы минимизировать ущерб мирным жителям.