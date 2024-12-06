Последнее обновление: 06.12.2024 16:59

ЦАХАЛ ликвидировал в Газе трех высокопоставленных полевых командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала в секторе Газа трех высокопоставленных полевых командиров радикального движения ХАМАС, которые участвовали в атаке на израильские населенные пункты 7 октября 2023 года.

"В ходе совместных операций ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба общей безопасности Израиля - прим.) были уничтожены несколько высокопоставленных террористов из организации ХАМАС", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Согласно информации, ликвидированы заместитель командира батальона "Шати" Маджди Акилан, глава туннельного подразделения дивизии "Газа" движения ХАМАС Мамдух Мехна, а также командир роты в батальоне "Шати" Ахмед Сувайдан.

Ранее по теме


<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование