Последнее обновление: 17.10.2024 18:03

Израиль заявил о вероятной ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали в секторе Газа трех террористов, одним из них может быть лидер ХАМАС Яхья Синвар. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Во время операции ЦАХАЛ в секторе Газа были ликвидированы три террориста. Военные проверяют возможность того, что одним из них был главарь организации Синвар. На этом этапе личности террористов не могут быть подтверждены, заявили военные Израиля. Они пообещали обнародовать детали впоследствии.

Военные добавили, что в здании, которое они атаковали, заложников не было.

В то же время издание The Times of Israel со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника Израиля сообщило, что "существует большая вероятность", что ЦАХАЛ удалось ликвидировать именно Синвара.

Синвар считается одним из организаторов атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Главой политического бюро ХАМАС он стал 6 августа, после ликвидации предыдущего лидера Исмаила Хании в Иране.

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