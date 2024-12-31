Международные доноры выделили более $780 млн на восстановление инфраструктуры Украины в 2024 году

В 2024 году международные финансовые организации выделили более $780 млн на восстановление и модернизацию инфраструктуры в украинских общинах. Об этом сообщила первый заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум.

По ее словам, при поддержке Всемирного банка реализованы проекты на $528,2 млн. Из них $326,6 млн было выделено в рамках проекта развития городской инфраструктуры-2, а на повышение энергоэффективности теплоснабжения направлено $201,6 млн.

В рамках этих проектов в 11 общинах заменены системы водоснабжения, канализации и переработки твердых бытовых отходов, а также закуплено высококачественное лабораторное оборудование и спецтехника, сообщает Минразвития.

Кроме того, в 7 общинах реконструировано 105 км тепловых сетей, построены 4 когенерационные и тепловые электростанции, смонтировано 62 котельных и установлено 1046 индивидуальных тепловых пунктов. Таким образом, более 226 тысяч граждан получили доступ к более качественным услугам теплоснабжения.

Европейский инвестиционный банк выделил $200 млн на развитие коммунальной инфраструктуры в 12 общинах и €50 млн на восстановление социальной и критической инфраструктуры в 157 общинах Украины.

В 2025 году планируется начать масштабную термомодернизацию общественных зданий. В частности, в рамках программы «Энергоэффективность общественных зданий в Украине» уже обработано 87 проектов из 42 громад на сумму более 3,8 млрд грн.

Кроме того, в следующем году будет расширена помощь предприятиям критической инфраструктуры прифронтовых общин по приобретению специализированной техники.

Министерство развития общин и территорий Украины в 2024 году привлекло более $1 млрд 115 млн на проекты восстановления и развития.