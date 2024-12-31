Последнее обновление: 31.12.2024 16:00

Запас в чешских газохранилищах на треть меньше прошлогодних

В конце 2023 года газохранилища Чехии были заполнены голубым топливом на 90%. На актуальный момент завершающегося 2024 года треть максимально возможного резерва уже выработана.

По данным Gas Infrastructure Europe, газохранилища заполнены на 60%. Специалисты, однако, указывают, что это общеевропейская тенденция, так как на континенте в настоящее время наблюдается более холодная погода.

Вторым обстоятельством является сокращение импорта сжиженного природного газа, вызванное конкуренцией со стороны азиатских покупателей, привлеченных более низкими ценами по сравнению с прошлыми годами.

Подземные газовые резервуары, согласно нормативу, заполняются к концу сентября, то есть перед началом отопительного сезона.

Согласно правилам Европейской комиссии, в странах ЕС к 1 ноября резервуары должны быть заполнены не менее чем на 90 %. В этом году Чехия, как и подавляющее большинство стран, эту задачу выполнила.

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