Газохранилища Чехии заполнены газом более чем на 93%, что превышает средний показатель запасов за предыдущие годы. Об этом сообщил в социальной сети X (ранее Twitter) министр промышленности и торговли Йозеф Сикела.

Он высоко оценил дополнительную экономию в потреблении и отметил, что резервуары для хранения газа в других странах Европы также заполнены на уровне выше среднего.

«Наш ответственный подход к потреблению газа в значительной степени способствует увеличению запасов газа на уровне, превышающем средний. По сравнению с 2023 годом, когда потребление газа было на рекордно низком уровне, мы использовали более чем на 300 миллионов кубометров меньше», - сказал глава Минпрома.

Потребление голубого топлива в Чехии за весь прошлый год сократилось более чем на десятую часть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 6,76 миллиарда кубометров, что стало самым низким показателем с 1992 года.

В текущем году почти 60% этого вида энергетического сырья поступило в Чешскую Республику через Германию и более 40% — через Словакию.

«К сожалению, плата за хранение газа в Германии значительно повлияла на сокращение перевозок по сравнению с прошлым годом через ее территорию. Но благодаря тому, что нам удалось договориться о ее отмене со следующего года, транспортировка газа по этому маршруту будет более выгодной», —-добавил министр.

Словакия, Австрия, Венгрия и Чехия настаивали на отмене платы, заявляя, что введение пошлины затрудняет отказ от поставок российского газа, которые Европа хочет ограничить в ответ на военную агрессию России в Украине. Весной этого года Германия объявила об отмене платежа самое позднее с начала следующего года.

«По мере приближения срока окончания действия контракта на транспортировку российского газа через Украину, не менее хорошей новостью является то, что газохранилища в остальной Европе также заполнены выше среднего уровня», - отметил Сикела.

Срок действия соглашения о транспортировке российского газа через Украину истекает в январе. В связи с этим аналитики ожидают, что Центральная Европа станет более зависимой от трубопроводов на северо-западе.