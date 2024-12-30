США выделяют помощь по безопасности Украине на почти $2,5 млрд

Американский президент Джо Байден в понедельник, 30 декабря, объявил, что США предоставят Украине почти $2,5 млрд помощи в сфере безопасности.

По его словам, эти почти $2,5 млрд входят: дополнительный пакет сокращения расходов на украинскую армию на сумму $1,25 млрд; пакет Инициативы безопасности помощи Украине (USAI) на сумму $1,22 млрд.

В заявлении указано, что Министерство обороны страны выделило все остатки средств USAI.

Кроме того, Байден поручил своей администрации продолжать как можно быстрее предоставлять Украине как можно большую помощь, включая списание более старого американского оборудования, быструю доставку на поле боя, а затем и восстановление оборонно-промышленной базы США.

"Под моим руководством Соединенные Штаты будут продолжать неустанно работать над укреплением позиций Украины в этой войне в течение оставшегося времени моего пребывания в должности", – заверил американский президент.

Недавно представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в этот пакет, в частности, войдут системы противовоздушной обороны для Украины.