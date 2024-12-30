Последнее обновление: 30.12.2024 16:36

Украина получит от США $15 млрд на зарплаты и соцвыплаты

Министр финансов Сергей Марченко подписал со Всемирным банком грантовое соглашение о предоставлении Украине помощи на сумму до $15 млрд в рамках инициативы Большой семерки (G7). Об этом 30 декабря сообщило Министерство финансов.

Эти деньги – часть большего вклада США на сумму $20 млрд в рамках инициативы G7.

Первый транш в размере $1 млрд Украина уже получила ранее через другую программу "Основы роста".

Деньги будут поступать в Украину через специальный фонд финансового посредничества, основанный Всемирным банком в октябре 2024 года.

Финансирование будет целевым: оно пойдет на зарплаты работникам здравоохранения, образования, служб быстрого реагирования и госслужащим, а также на социальные выплаты: помощь малообеспеченным семьям, вынужденным переселенцам, людям с инвалидностью, семьям с детьми.

Механизм G7 предусматривает до $50 млрд, которые будут погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов.

США и Евросоюз – основные доноры, причем Европейский Союз готов заменить США в случае, если новая администрация Белого дома выйдет из программы.

По словам министра Марченко, программа G7 позволит Украине уверенно войти в 2025 год с гарантированным финансированием социальных и гуманитарных потребностей, при этом собственные средства страна сможет направлять на военные нужды.

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