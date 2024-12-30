Германии и Европе нужен криптовалютный резерв - экс-министр финансов

ЕЦБ и Федеральному банку Германии стоит поощрять включение криптоактивов в свои резервы по примеру США. Таким мнением поделился экс-министр финансов и председатель СвДП Кристиан Линднер.

«Новая администрация Трампа проводит чрезвычайно прогрессивную политику в отношении криптоактивов, таких как биткоин. <...> Но Германия и Европа не должны позволить себе снова остаться позади. Поэтому во Франкфурте следует рассмотреть вопрос о том, не должны ли криптоактивы также стать частью резервов центральных банков», - отметил он.

По словам Линднера, формирование крипторезерва поможет укрепить казну, поскольку «криптоактивы теперь составляют значительную часть роста благосостояния в мире».

Глава СвДП также назвал понятными многие риски, связанные с криптовалютами, включая их волатильность.

«Никто не будет вкладывать в них все свои сбережения. Однако поскольку это децентрализованные системы, в которых никто не имеет единоличной власти, политические риски поддаются расчету. Классическим активам, таким как драгоценные металлы, тоже свойственны колебания», - добавил экс-министр.