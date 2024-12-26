Турция утвердила AML-требования к криптотранзакциям

С 25 февраля 2025 года пользователей из Турции, осуществляющие транзакции с цифровыми активами на сумму свыше 15 тыс. TRY (примерно $425), обяжут предоставлять поставщикам криптоуслуг идентификационные данные.

Новое положение AML направлено на предотвращение отмывания незаконных средств и финансирования терроризма.

Недостаточная информация об отправителе станет основанием для отнесения перевода к категории «рискованных» с возможным отклонением.

«В случае невозможности получения необходимых данных будут рассмотрены вопросы отказа от транзакции, ограничения операций, проводимых с организацией, или прекращения деловых отношений», - говорится в документе.

Поставщики криптоуслуг не обязаны собирать информацию по переводам ниже указанного порога.

Ужесточение законодательства произойдет после вступления в силу оставшихся положений MiCA 30 декабря.

Согласно Chainalysis, Турция является четвертым по величине национальным крипторынком, уступая по объему только США, Индии и Великобритании.

В январе министр финансов Турции Мехмет Шимшек заявил об имплементации правил FATF для исключения государства из «серого списка». Анкара в нем присутствует с октября 2021 года.