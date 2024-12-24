Рыночная стоимость Apple приближается к $4 трлн

Корпорация Apple вплотную подошла к исторической отметке рыночной капитализации в $4 трлн.

Инвесторы с оптимизмом оценивают предпринятые компанией шаги в области искусственного интеллекта (ИИ), которые, как ожидается, оживят замедлившиеся продажи iPhone.

Как сообщает Reuters, рост акций Apple с ноября составил около 16%, что добавило к капитализации компании $500 млрд и позволило установить новый рыночный рекорд, опередив Nvidia и Microsoft.

На данный момент рыночная стоимость Apple составляет около $3,85 трлн, что превышает совокупную стоимость основных фондовых рынков Германии и Швейцарии. При этом Apple и так уже была первой американской компанией, достигшей предыдущих триллионных отметок и в основном благодаря «суперциклам» обновлений своих устройств.

По данным LSEG, в следующем году выручка iPhone увеличится. Аналитики Morgan Stanley прогнозируют, что спрос на смартфоны Apple в 2025 году увеличится из-за внедрения и распространения функций искусственного интеллекта в других странах. Кроме того, акции компании считаются одним из лучших вариантов для инвестирования в 2025 году.