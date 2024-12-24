Германия остановила финансирование проектов зеленой энергетики в Грузии на $237 млн

Германия остановила финансирование совместных проектов с Грузией на $237 млн евро. Об этом сообщил немецкий посол в Тбилиси Петер Фишер.

"Мы остановили финансирование зеленого водорода, энергосистемы, водной инфраструктуры Батуми. Поддержка гражданского общества и верховенства права остается", – отметил Фишер.

Так Министерство экономического сотрудничества и развития Германии реагирует на прекращение Грузией процесса вступления в ЕС и подавление протестов.

Германия также выразила глубокую обеспокоенность по поводу нарушений прав человека в Грузии и пригласила лидеров страны к конструктивному диалогу.