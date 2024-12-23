Последнее обновление: 23.12.2024 18:00

Выручка Telegram в 2024 году превысила $1 млрд

Категории: Telegram Доходы

Выручка Telegram в 2024 году составила более $1 млрд. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале.

"2024 год оказался очень удачным для Telegram. Впервые за три года своей монетизации Telegram стал прибыльным", - написал Дуров.

По его словам, денежные резервы компании на конец 2024 года составляют более $500 млн без учета криптоактивов.

Количество подписчиков Telegram Premium в 2024 году увеличилось в три раза, превысив 12 млн, доходы от рекламы "выросли в несколько раз".

Дуров также сообщил, что за последние четыре года Telegram разместил долговые обязательства на сумму около $2 млрд, значительная их часть была погашена осенью 2024 года.



<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование