Литва направила Украине €10 млн на укрепление ОПК

Литва направила Украине финансовую помощь в размере €10 млн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны страны.

Согласно информации, эти средства "предназначены для финансирования оборонной промышленности Украины, укрепляя ее потенциал в долгосрочной перспективе".

Кроме того, Коалицией по разминированию, возглавляемой Литвой и Исландией, направлено €46 млн, "чтобы в следующем году полностью экипировать семь украинских саперных батальонов".

"С начала военных действий Литва оказала Украине военную поддержку на сумму более €736 млн. Общая поддержка Литвы Украине носит долгосрочный характер и уже превысила полтора миллиарда евро", - отметили в Минобороны Литвы.