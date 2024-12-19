Последнее обновление: 19.12.2024 18:00

Великобритания объявила о пакете военной помощи Украине на $286 млн

Великобритания анонсировала пакет военной помощи Украине общей стоимостью $286 млн. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что в список помощи входит:

оборудование для усиления военно-морских сил Украины, в том числе малые катера, разведывательные дроны, безэкипажные надводные корабли, беспилотники для поиска боеприпасов и противоминные дроны;

средства противовоздушной обороны, включая радары, наземное оборудование для приманки и системы радиоэлектронной борьбы с БпЛА;

более 1000 систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками, а также средства для совместной закупки респираторов и оборудования для усиления защитных возможностей ВСУ;

поддержка и запасные части для систем, ранее поставленных в Украину.

"Храбрые люди Украины продолжают превосходить все ожидания своей несокрушимой силой духа. Но они не могут сделать это сами – именно поэтому Великобритания усилит наше международное лидерство по Украине в течение 2025 года", – заявил министр обороны Британии Джон Хили.



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