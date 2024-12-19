На месте пожара ТЦ в Витебске обнаружили "признаки короткого замыкания"

По итогам осмотра места пожара ТЦ в Витебске зафиксированы "непроектные изменения, которые внесены в электропроводку". Об этом заявил председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков в эфире гостелеканала.

"Есть признаки работы электрических сетей в аварийном режиме. Если говорить простыми словами — это короткое замыкание", - сказал он.

Как сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский, все, что касается Витебска, этого собственника, то со среды ведется внеплановая проверка всех его объектов.

По его словам, МЧС проверит все 1,4 тыс. торгово-развлекательных центров с массовым пребыванием людей.

Ведомство также будет настаивать на урегулировании вопроса, связанного с обязательными требованиями по обслуживанию энергоустановок.

Вечером 13 декабря в ТЦ "Беларусь" в Витебске произошел пожар, охваченная огнем площадь достигла 2 тыс. квадратных метров.

Следственный комитет 14 декабря возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 304 УК, а 16 декабря силовики задержали первых подозреваемых.

В больницах Витебска 18 декабря находилось девять пострадавших во время пожара в торговом центре «Беларусь».