Количество пострадавших на пожаре в Витебске увеличилось до 20

Количество пострадавших на пожаре в торговом центре «Беларусь» в Витебске увеличилось до 20 человек. Об этом сегодня сообщил Дмитрий Крутой, глава администрации Лукашенко.

"16 непосредственно в день пожара и 4 человека обратились впоследствии за психологической помощью. Одна женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Удалось это состояние стабилизировать, но тем не менее она на сегодня подключена к аппарату ИВЛ. Были направлены с республиканского уровня, наших центров соответствующие бригады токсикологов и реаниматологов. Они проводят все соответствующие процедуры и обеспечивают протоколы лечения. Состояние двух пострадавших улучшилось и их жизни ничего не угрожает, и мы надеемся в скором времени их перевести в обычные отделения терапии. Из детей две пострадавших девочки — легкая форма. Она подвернула ножку, вторую мы на всякий случай положили в реанимацию, но тоже уже перевели в педиатрическое отделение", - рассказал чиновник.

По его словам, на место в Витебск направили также министра здравоохранения, который "общался с пострадавшими пациентами и обеспечивает каждое утро соответствующие доклады".