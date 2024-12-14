При пожаре в ТЦ "Беларусь" в Витебске пострадали 15 человек

В результате пожара в торговом центре "Беларусь" в Витебске 15 человек пострадали, 2 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил начальник главного управления по здравоохранению Витебской области Михаил Вишневецкий.

"В лечебные учреждения города Витебска с пожара, который произошел в торговом центре "Беларусь", обратилось 15 человек, 9 из них доставлены машинами скорой медицинской помощи. Госпитализировано 12, 3 амбулаторные. В тяжелом состоянии находятся двое пациентов, которые находятся в реанимации Витебской областной клинической больницы", - сказал Вишневецкий в эфире гостелеканала.

По его словам, медики проводят все лечебные и диагностические мероприятия для того, чтобы побыстрее стабилизировать состояние пациентов.

Ранее пресс-служба Минздрава Белоруссии сообщала, что у пострадавших диагностированы травмы (порезы), отравление угарным газом, ожоги.

Спасатели в пятницу ликвидировали пожар в торговом центре "Беларусь" в Витебске. Сотрудники МЧС спасли 6 человек с помощью высотной техники, 4 вывели из помещений при помощи масок, еще 215 человек были эвакуированы. Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. На месте работает оперативно-следственная группа. В ходе ликвидации чрезвычайной ситуации пострадали два работника МЧС, их жизни и здоровью ничего не угрожает.