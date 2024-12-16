Норвегия выделяет $242 млн на усиление морской обороны Украины

Норвегия выделяет еще 2,7 млрд норвежских крон (около $242,38 млн) на усиление морской обороны Украины. Об этом говорится в заявлении премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре.

Среди прочего, средства будут направлены на защиту людей в Украине от нападений, разминирование и подготовку украинских военных.

"Украина нуждается в большей поддержке, чтобы ослабить российские морские силы в Черном море в будущем. Это необходимо для защиты украинского населения и инфраструктуры от нападений российского Черноморского флота. Также важно защитить экспорт зерна и других товаров морем, который обеспечивает значительный доход для Украины", – добавил Стёре.

В конце ноября партии норвежского парламента поддержали решение об увеличении поддержки Украины до 35 млрд норвежских крон в 2025 году.

Недавно стало известно, что в 2025 году Норвегия присоединится к подготовке украинских пилотов и техников истребителей F-16, которая будет проходить на территории Португалии.