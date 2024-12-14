Латвия вложит €17 млн на "умный" контроль на границе с Россией

Латвия вложит €17 млн, выделенных Европейской комиссией, в "умную" инфраструктуру на границе с Россией. Об этом сообщил в пятницу министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис.

Проект предусматривает возведение систем наблюдения и обнаружения, а также внешних коммуникаций для электроснабжения и телекоммуникаций.

Это позволит существенно улучшить контроль и возможности реагирования на границе, отмечает МВД.

На этой неделе Еврокомиссия приняла решение о выделении €170 млн шести приграничным странам на улучшение контроля на границе.

Эстония получит €19,4 млн, Финляндия – €50 млн, Латвия – €17 млн, Литва – €15,4 млн, Польша – €52 млн и Норвегия – €16,4 млн о.

Предназначенные для Латвии средства будут использованы для создания интеллектуальной инфраструктуры на 53-километровом участке границы с Россией.

Планируется, что к концу 2026 года вся внешняя сухопутная граница Латвии с Россией и Латвии с Беларусью будет оснащена "умной" инфраструктурой.

Напомним, в начале года министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы одобрили создание совместной балтийской зоны обороны на восточной границе, где страны граничат с Россией и Беларусью.

Польша, Литва, Латвия и Эстония также призвали Европейский Союз построить оборонительную линию вдоль границы с Россией и Беларусью.