Кредитный спрос в Китае упал до минимума с 2009 года

Кредитная экспансия в Китае неожиданно замедлилась в ноябре, поскольку спрос на кредиты снизился до самого низкого уровня с 2009 года. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Народного банка Китая.

Кредиты, предоставленные реальному сектору экономики, за исключением тех, что выданы финансовым учреждениям, упали до самого низкого уровня в ноябре с 2009 года. Это компенсировало увеличение выпуска государственных облигаций, что снизило общий рост кредитования.

Корпоративные средне- и долгосрочные кредиты, которые отражают готовность бизнеса расширять инвестиции и производство, упали до самого низкого уровня в ноябре с 2016 года.

Совокупное финансирование, что является широким показателем кредитования, выросло на 2,34 трлн юаней ($324,6 млрд). Это по сравнению со средним прогнозом экономистов в опросе Bloomberg на уровне 2,7 трлн юаней ($374 млрд) и ростом на 2,5 трлн юаней ($350 млрд) в том же месяце прошлого года.

Финансовые учреждения предложили 580 млрд юаней ($81,2 млрд) новых кредитов в течение месяца, как показали расчеты Bloomberg. Средний прогноз составлял 995 миллиардов юаней ($139,3 млрд).

В 2025 году высшие руководители Китая дали понять, что будут принимать более мощные стимулы для ускорения роста и уделять больше внимания потребительскому сектору, который отстает от промышленного роста.