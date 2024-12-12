Последнее обновление: 12.12.2024 14:54

Экономика Украины с начала года выросла на 4%

В январе-ноябре 2024 года внутренний валовой продукт Украины продемонстрировал рост на 4% (плюс-минус 0,5%), но в ноябре темпы замедлились до 0,9%.

Как сообщает Минэкономики Украины, основными двигателями роста экономики в 2024 году стала транспортная и строительная отрасли, перерабатывающая промышленность, внутренняя торговля и добывающая промышленность, особенно газодобыча. Этому способствовали государственные программы поддержки бизнеса и стабильная работа морского коридора.

Первая вице-премьер-министр и министр экономики Юлия Свириденко также отметила важную роль государственных программ поддержки, таких как гранты для перерабатывающей промышленности, программа доступного кредитования "5-7-9%", программа "єОселя" и политика "Сделано в Украине". Также министерство указало на положительное влияние увеличения закупок продукции оборонно-промышленного комплекса на развитие машиностроения.

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