Экономика Украины за 10 месяцев выросла на 4,2%

Экономика Украины по итогам 10 месяцев 2024 года увеличилась на 4,2%. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.

Основными двигателями этого роста стали транспортная отрасль, строительство и перерабатывающая промышленность.

"Строительная отрасль демонстрирует положительную динамику благодаря реализации программ восстановления и росту спроса на строительные работы. Также стабильная работа зернового коридора обеспечивает рост в транспортном секторе. А перерабатывающая промышленность, в том числе оборонно-промышленный комплекс, активно развивается из-за высокого спроса на ее продукцию", – сообщил первый замминистра экономики Украины Алексей Соболев.

В то же время в сельском хозяйстве зафиксировали спад. Причина в раннем завершении сбора урожая, из-за чего к октябрю аграрии уже собрали большинство культур.

Для сравнения: в сентябре рост ВВП составил 3,8%, а за девять месяцев 2024 года – 4,5%.