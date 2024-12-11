ЕК выделила €170 млн Финляндии для "защиты" границ от РФ и Беларуси

Еврокомиссия (ЕК) направила Финляндии €170 млн для "защиты" внешних границ от России и Беларуси. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Финляндия вместе с Эстонией, Латвией, Литвой, Польшей и Норвегией храбро охраняет наши границы от угроз всех форм, исходящих из России и Беларуси. Они защищают наши общие границы. Поэтому сегодня мы выделяем €170 млн на поддержку их усилий", - написала она в соцсети X (ранее Twitter).

По данным МВД Финляндии, €50 млн из данной суммы будут направлены на усиление надзора на границе с Россией.

"Эти €50 млн дополнительного финансирования весьма существенны. Они будут использоваться для расширения охвата технического наблюдения, обеспечения более своевременной ситуационной осведомленности", - прокомментировала глава МВД страны Мари Рантанен.

Правительство Финляндии с ноября 2023 года закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, объяснив это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран.