Последнее обновление: 11.12.2024 15:12

Парламент Канады утвердил помощь Украине почти на $600 млн

Парламент Канады утвердил 764 млн канадских долларов ($587 млн) на военную помощь Украине. Об этом сообщает Укринформ.

Выделенные средства будут использованы на боеприпасы, обучение и другие средства, необходимые Украине для "для победы", отметил министр обороны Канады Билл Блэр.

Эти средства являются частью крупного бюджетного документа на 21 млрд канадских долларов. Правительство после одобрения этого документа сможет потратить эти деньги на разные цели, в том числе на национальную оборону.

В документ также включены 400 млн канадских долларов (около $307 млн) на финансовую помощь Украине, которая будет выделена со специального счета МВФ. Также утверждено 45 млн канадских долларов (около $35 млн) на гуманитарное разминирование и "укрепление кибернетической устойчивости в Украине".



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