ЕБРР назвал прогнозируемую доходность в 2025-2026 годах

Годовая доходность Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозируется на уровне 6,4% в 2025 году и 5,6% - в 2026. Об этом говорится в докладе совета директоров "Стратегический исполнительный план (СИП) на 2024-2026 годы" ЕБРР.

"Понеся в 2022 году заметный убыток в €1,1 млрд, в 2023 году ЕБРР снова показал высокую прибыль. В текущем году ожидается более скромный результат (прибыль в 7,1%), исходя из чего трехлетняя скользящая средняя доходность на нормативный капитал прогнозируется в 2024 году на уровне 5,9%. Это выше, чем средняя минимальная доходность в 3,5%, прописанная в общеорганизационной скоринговой карте. Годовая доходность также прогнозируется выше 3,5% в 2025 году (6,4%) и 2026-м (5,6%). Минимальный плановый показатель по доходу на нормативный капитал на 2024 год по кредитным операциям, т.е. в наиболее стабильной части дохода банка, установлен в 9%", - говорится в докладе.