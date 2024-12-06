В Чехии собрали более €8 млн на закупку дронов для Украины

В рамках чешской инициативы по сбору средств на покупку дронов для Украины собрано более 203 миллионов крон (более €8 млн). Об этом в четверг сообщили представители организации Skupina D, которая организует сбор средств под названием Drony Nemesis.

Организация также представила новый проект, целью которого является сбор денег на приобретение 100 тонн пластической взрывчатки и другого инженерного и пиротехнического оборудования.

Сбор средств, по словам основателей, начался в прошлом году за два дня до Рождества. Почти за год было собрано 203,67 миллиона крон. Один из его инициаторов, Ян Веверка, отметил, что на Украину было отправлено около 12 тыс. дронов, еще 3 тыс. ожидают отправки.

По его словам, до конца года планируется довести это число до 15 тыс. Первоначальной целью было собрать 100 миллионов крон (около €4 млн).

Новый проект под названием Spravedlivá odplata (Справедливое возмездие) направлен на сбор средств для закупки 100 тонн пластической взрывчатки. По словам представителей организации, взрывчатка будет закупаться постепенно, партиями по пять тонн, каждая из которых, включая транспортировку, стоит около 10 миллионов крон (€398 тыс.). Она может использоваться не только в боевых действиях, но и для разминирования территорий.