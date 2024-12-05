Последнее обновление: 05.12.2024 18:00

Украина и ЕС подписали соглашение по использованию доходов от замороженных активов РФ

Украина подписала соглашение с ЕС о создании механизма кредитного сотрудничества для Украины, который позволит использовать доходы от замороженных активов РФ для погашения займов на сумму до 45 млрд евро в рамках инициативы G7 ERA. Об этом сообщает пресс-служба Минфина Украины.

"Министр финансов Сергей Марченко подписал соглашение о начале Механизма кредитного сотрудничества для Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism, ULCM), который создаст правовую рамку для обслуживания и погашения средств, полученных Украиной, которая может достигать до €45 млрд ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый механизм позволит использовать доходы от замороженных суверенных активов России для покрытия основной суммы займа, процентов и других расходов, связанных с кредитами, привлеченными от партнеров в рамках инициативы G7 ERA (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine).

Средства, доступные через ULCM, будут иметь целевое назначение и могут быть использованы исключительно для погашения соответствующих займов, предоставленных Украине кредиторами в рамках инициативы G7 ERA.

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