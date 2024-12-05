Последнее обновление: 05.12.2024 15:00

Годовой объем инвестиций ЕАБР ожидается на уровне $6,5 млрд

По итогам 3-х лет реализации стратегии Евразийского банка развития (ЕАБР) на 2022-2026 годы, годовой объем инвестиций банка ожидается на уровне $6,5 млрд, что почти на 20% больше планового значения стратегии. об этом сообщил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов на итоговой пресс-конференции в Алматы.

"По итогам 2022-2023 года мы являемся лидером по поддержке инвестиционных проектов частного сектора в Евразийском регионе. Объем не суверенного финансирования за этот период превышает 4,1 миллиарда долларов. И с точки зрения не суверенного финансирования, банк уверенно опережает все другие международные финансовые институты, которые действуют в регионе", - сказал Подгузов.

По его словам, ЕАБР по итогам года прогнозирует преодоление отметки в 60% пятилетней стратегии по объему инвестиций (план по объему инвестиций в 2022-2026 годы составляет $10,9 млрд.

"ЕАБР является неотъемлемой частью международного финансового сообщества и активным игроком Центральной Азии. Международные банки развития и международные организации вместе отвечают за те вызовы, которые стоят перед регионом. Вместе мы активно работаем над вызовами в транспорте, эффективном управлении водными ресурсами, энергетике и продовольственной безопасности", - отметил он.



<Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование