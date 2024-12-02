Страны Балтии запретили въезд основателю «Грузинской мечты» и чиновникам из МВД Грузии

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис и глава МИД Эстонии Маргус Цахкна опубликовали у себя в соцсети X (ранее Twitter) список грузинских чиновников, которым запрещен въезд в эти страны из-за нарушений прав человека.

Латвия также присоединилась к запрету. Об этом в интервью журналистам сообщила глава МИД Латвии Байба Браже.

В «черный список» вошли 11 человек, в том числе почетный председатель и основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили и глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури. Остальные — высокопоставленные чиновники МВД.

Ранее страны Балтии договорились совместно ввести санкции против лиц, причастных к подавлению протестов в Грузии.