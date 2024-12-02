В бюджетном секторе Беларуси рост реальных зарплат отстает от среднего уровня

В бюджетном секторе Беларуси рост реальных заработных плат отстает от среднего уровня. Об этом говорится в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

"Реальная заработная плата в Беларуси увеличилась на 13% г/г в октябре после 12,5% г/г в сентябре 2024 г.

При этом в бюджетном секторе рост реальных заработных плат (+9,7% г/г) отстает от среднего уровня", - отмечают аналитики ЕАБР.

Они связывают высокий рост оплаты труда в частном секторе с ситуацией на рынке труда. Наблюдается устойчивый рост числа вакансий (+19,9% г/г в октябре) на фоне сокращения количества занятых в экономике (-0,6% г/г в октябре). При этом уровень безработицы в III квартале составил 2,9%, что является историческим минимумом".