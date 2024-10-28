На динамику зарплат в Беларуси влияет ситуация на рынке труда - ЕАБР

Важным фактором, влияющим на динамику заработных плат в Беларуси, является ситуация на рынке труда. Об этом говорится в макрообзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

В нем отмечается, что реальная заработная плата в Беларуси увеличилась на 12,5% г/г в сентябре 2024 г. после 12,3% г/г в августе.

"Росту заработной платы способствовало повышение базовой ставки с 1 сентября 2024 года. Важным фактором, влияющим на динамику заработных плат, является ситуация на рынке труда. Наблюдается устойчивый рост вакансий (+21,6% г/г в сентябре) на фоне сокращения количества занятых в экономике (-0,8% г/г в августе). При этом уровень безработицы снизился до 2,9%, обновив исторический минимум", - говорится в сообщении.