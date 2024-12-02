В Беларуси продлевается время работы касс для обмена банкнот образца 2000 года

Нацбанк Беларуси с 2 по 30 декабря 2024 г. продлевает время работы касс в Минске по ул. Толстого, 6 для обмена банкнот образца 2000 года на банкноты и монеты действующего номинального ряда.

Как сообщил регулятор, обменять банкноты старого образца можно с 8.30 до 19.00.

Остальные операции в кассах Национального банка в указанный период будут совершаться в обычном режиме: понедельник – четверг с 8.30 до 15.30; пятница, а также 24 декабря (предпраздничный день) – с 8.30 до 14.30.

В соответствии с указом № 450 от 4 ноября 2015 г. с 1 июля 2016 г. проведена деноминация официальной денежной единицы – белорусского рубля.

Первоначально период обмена банкнот образца 2000 года был установлен по 31 декабря 2021 г. включительно. Указом № 293 от 22 августа 2022 г. был определен дополнительный период для обмена банкнот 2000 года на банкноты и монеты действующего номинального ряда – с 1 сентября 2022 г. по 31 декабря 2024 г.

В соответствии с указом № 450 обмен денежных знаков образца 2000 года на банкноты и монеты действующего номинального ряда осуществляется в соотношении 10 000:1.

Например, банкнота номиналом 100 белорусских рублей образца 2000 года будет обменена на 1 копейку образца 2009 года, банкнота номиналом 50 000 белорусских рублей образца 2000 года при обмене составит 5 белорусских рублей в банкнотах или монетах нового образца.

С 1 января 2025 г. банкноты номиналами 100, 500, 1 000, 5 000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000 белорусских рублей образца 2000 года будут считаться недействительными (утратившими силу законного платежного средства).