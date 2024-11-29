Украина получила первые $100 млн бюджетной помощи от Южной Кореи

Украина получила $100 млн от Южной Кореи. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Это первая бюджетная помощь от наших корейских партнеров, которая будет направлена на поддержку социальной сферы", – рассказал Шмигаль.

По его словам, в этом году между правительствами Украины и Кореи было подписано соглашение, которое позволит привлечь до $2,1 млрд.

Министерство финансов 2 октября подписало кредитный договор с Экспортно-импортным банком Кореи о привлечении кредита на сумму $100 млн.