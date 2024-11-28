Правительство Чехии одобрило выплату компенсаций пострадавшим от коммунистического режима гражданам

В ближайшем будущем чешское государство может выплатить компенсации гражданам, которых коммунистический режим вынудил покинуть страну или запугивал посредством так называемого «защитного надзора».

В частности, 27 ноября кабинет министров страны утвердил два закона, согласно которым люди, подвергшиеся подобным преследованиям, должны получить единовременную компенсацию в размере 100 тыс. крон (около €4 тыс.). Об одобрении проекта сообщили Минюст и МВД. Бюджетные расходы на выплаты могут составить от 17 до 283 млн крон.

Первый закон был разработан Министерством юстиции и касается людей, находившихся по политическим мотивам под судебным «защитным надзором». Эта мера стала инструментом преследования и узаконенной возможностью сделать жизнь противников режима невыносимой – они столкнулись не только с преследованием со стороны полиции, но и с угрозой вернуться за решетку.

Целью второго законопроекта, внесенного МВД, является выплата компенсаций людям, подвергшимся преследованиям со стороны органов госбезопасности в ходе кампании «Санация» и аналогичных действий режима.