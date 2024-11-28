Администрация Байдена готовит пакет военной помощи Украине на $725 млн

Администрация Байдена готовит пакет военной помощи Украине на сумму $725 млн. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух неназванных официальных лиц в Вашингтоне.

По их словам, в новый пакет войдут различное противотанковое оружие из запасов США, наземные мины, беспилотники, снаряды для переносных ЗРК Stinger и боеприпасы для РСЗО HIMARS. Все это должно помочь ВСУ в сдерживании наступления РФ на востоке Украины, усилившегося в последние месяцы.

Содержание нового пакета помощи и его размер не утверждены и могут измениться в ближайшие дни, указывает Reuters.

Собеседники агентства отмечают, что, предоставляя Киеву новую помощь, Джо Байден стремится продемонстрировать поддержку Украины в ее борьбе с продолжающимся полномасштабным вторжением РФ до того, как в январе в должность президента США вступит Дональд Трамп.