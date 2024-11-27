Власти Испании предоставят пострадавшей от наводнений Валенсии еще €2,3 млрд

Премьер-министр Испании Педро Санчес в среду объявил о выделении €2,3 млрд дополнительной помощи для восстановления районов региона Валенсия, пострадавших от самых смертоносных наводнений в современной истории Испании. Об этом сообщает Reuters.

Сейчас правительство пообещало оказать помощь на общую сумму €16,6 млрд, и Санчес заявил парламенту, что он будет продолжать оказывать помощь до тех пор, пока это будет необходимо.

Санчес защитил то, как его правительство справилось с экстремальными погодными условиями, которые, по его словам, были вызваны изменением климата.

Центральное правительство также обвинило региональную администрацию, возглавляемую Карлесом Масоном из главной оппозиционной Народной партии, в запоздалой реакции на оповещения граждан и просьбы оставаться дома после предупреждений, выданные государственной метеорологической службой и экспертами по гидрографии.

За ликвидацию последствий стихийных бедствий в Испании отвечают регионы, но цепь событий привела к поиску виновников между левым правительством меньшинства и консервативной оппозицией.

"Изменение климата убивает. Существует нечто гораздо опаснее, чем чрезвычайная климатическая ситуация, и именно правительства, которые действиями или бездействием отрицают разрушительные последствия изменения климата", – заявил Санчес законодателям, критикуя Масона.

Ученые утверждают, что экстремальные погодные явления становятся все более частыми из-за изменения климата. Метеорологи считают, что потепление Средиземного моря, которое увеличивает испарение воды, играет ключевую роль в усилении ливней.

Наводнения в Испании, которые только в Валенсии унесли жизни более 200 человек, были одними из худших в Европе в этом веке. Регион после смертоносных наводнений попросил центральное правительство о €31 млрд помощи.