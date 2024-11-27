Банки ввезли в Украину рекордный объем наличной валюты

Банки за январь-октябрь 2024 г. завезли в Украину эквивалент $12,88 млрд наличной валюты, что на 81,4% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика Национального банка Украины (НБУ).

Ввоз наличной валюты за десять месяцев 2024 года является рекордным показателем с 2013 года, больше он был только за 10 месяцев 2012 года - эквивалент $16,81 млрд, передает Интерфакс-Украина.

В частности, за октябрь банки ввезли в Украину эквивалент $1,68 млрд по сравнению с $1,30 млрд в сентябре и $1,09 млрд.

По данным статистики, на доллары США и евро в октябре пришлось соответственно 68,3% и 31,6% всей ввезенной наличной валюты, а за 10 месяцев – соответственно 73,7% и 26,1%.

Поставки долларов в октябре увеличились по сравнению с сентябрем незначительно – с $1,08 млрд до $1,15 млрд, тогда как ввоз евро подскочил почти вдвое – с $229,6 млн до $531,7 млн.