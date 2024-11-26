Последнее обновление: 26.11.2024 15:09

На оплату труда работников лесного хозяйства в Беларуси выделят допфинансирование

На оплату труда работников лесного хозяйства в Беларуси выделят допфинансирование. Это следует из постановления Совмина № 865 от 25 ноября 2024 года.

В частности, Минфину поручено увеличить в 2024 году расходы республиканского бюджета по функциональной классификации, предусмотренные Минлесхозу на ведение лесного хозяйства, на 9,6 млн рублей для оплаты труда (с учетом взносов (отчислений) на социальное страхование) работникам организаций, ведущих лесное хозяйство.

Расходы будут увеличены за счет уменьшения расходов на обслуживание внешнего госдолга.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.



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