В Кыргызстане отменили комиссию за переводы через мобильные приложения

С 25 ноября 2024 года в Кыргызстане отменяется комиссия за переводы денег, если они выполняются через мобильные приложения банков, платежные системы или интернет-банкинг. Об этом сообщил Нацбанке.

Это правило будет действовать до 31 декабря 2025-го и касается переводов внутри страны в сомах. Отмена комиссии касается всех переводов между физическими лицами, включая переводы на банковские карты международных систем. Однако комиссия останется при переводах через платежные терминалы.

В августе Национальный банк предложил отменить комиссию. Позже регулятор рассказал, в каких случаях она будет взиматься, а в каких нет.