Последнее обновление: 23.11.2024 14:59

Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов

Литва профинансирует производство украинских дальнобойных дронов. Об этом заявил глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров.

Как сообщает оборонное ведомство, соответствующий меморандум Умеров подписал в Вильнюсе со своим литовским коллегой Лауринасом Кащюнасом.

Умеров рассказал, что это долгосрочное соглашение, в рамках которого уже согласован первый транш в размере €10 млн.

"Литва направляет эти средства на производство украинского дальнобойного оружия, в частности проекта "Паляница", – поделился глава оборонного ведомства.

Министр также отметил, что литовская сторона уже работает над финализацией бюрократических процедур, а первый транш на поддержку украинских DeepStrike будет перечислен в ближайшее время.

Кроме подписания меморандума, руководители оборонных ведомств обсудили ключевые приоритеты на 2025 год: подготовку и оснащение украинских бригад, обеспечение боеприпасам, средствами ПВО и развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности.



<Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование