Швеция готовит крупную инвестицию в производство Украиной своего дальнобойного оружия

Швеция вскоре объявит о выделении значительных средств на разработку и производство Украиной собственного дальнобойного оружия. Об этом объявил министр обороны Швеции Пол Йонсон на совместном брифинге с украинским коллегой Рустемом Умеровым в Швеции.
Йонсон заявил, что Швеция вскоре выделит "значительные средства" в качестве инвестиции, что позволит Украине запустить массовое производство собственных дальнобойных ракет и ударных беспилотников.
Министр отметил, что это сделают по примеру Дании – направляя средства в украинский ОПК.
"Швеция готова сотрудничать с партнерами и союзниками для дальнейшего развития и наращивания дальнобойных возможностей Украины. У Украины должно быть все необходимое для того, чтобы защищаться", – заявил Пол Йонсон, которого цитируют украинские медиа.
Он напомнил, что Швеция не устанавливала для Украины никаких ограничений на применение шведского оружия.
"Украина реализует свое право на самооборону в соответствии с нормами международного права. Поддержка Украины – это не эскалация", – подчеркнул Йонсон.