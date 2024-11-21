Последнее обновление: 21.11.2024 18:27

Работники бюджетных организаций смогут получать доплаты за дополнительную работу

Лукашенко 21 ноября подписал указ № 429, которым вносятся изменения в указ № 27 от 18 января 2019 года "Об оплате труда работников бюджетных организаций".

Документ принят в целях повышения заработной платы таких работников с учетом выполняемых ими трудовых обязанностей.

В соответствии с указом руководителям бюджетных организаций предоставлено право по согласованию с профсоюзом утверждать штатную численность работников в меньшем количестве, чем определено типовыми штатными расписаниями и нормативами численности.

Предусмотрена возможность устанавливать работникам бюджетных организаций индивидуальные доплаты за выполнение дополнительных трудовых обязанностей (с их согласия) по оптимизированным должностям.

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