Лукашенко подписал указ о мерах по обеспечению своевременной выплаты зарплаты

Лукашенко 9 января подписал указ № 3 "О мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы", сообщает его пресс-служба.

Департаменту государственной инспекции труда Министерства труда и соцзащиты предоставлено право на выдачу нанимателям требования о ликвидации задолженности по выплате заработной платы. При этом оно будет выдаваться без назначения проверки при условии подтверждения фактов нарушений. Такие факты могут устанавливаться в результате изучения документов, истребованных у нанимателя в связи с обращением гражданина или поступлением сведений от правоохранительного органа.

Кроме того, предусмотрено освобождение от ответственности в случае устранения нанимателем нарушений в установленный в требовании срок.

Определен также порядок принудительного исполнения требования о погашении задолженности по выплате заработной платы. При этом защита интересов граждан будет осуществляться без вовлечения их в данный процесс.