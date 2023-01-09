Последнее обновление: 09.01.2023 18:10

Лукашенко подписал указ о мерах по обеспечению своевременной выплаты зарплаты

Лукашенко 9 января подписал указ № 3 "О мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы", сообщает его пресс-служба.

Департаменту государственной инспекции труда Министерства труда и соцзащиты предоставлено право на выдачу нанимателям требования о ликвидации задолженности по выплате заработной платы. При этом оно будет выдаваться без назначения проверки при условии подтверждения фактов нарушений. Такие факты могут устанавливаться в результате изучения документов, истребованных у нанимателя в связи с обращением гражданина или поступлением сведений от правоохранительного органа.

Кроме того, предусмотрено освобождение от ответственности в случае устранения нанимателем нарушений в установленный в требовании срок.

Определен также порядок принудительного исполнения требования о погашении задолженности по выплате заработной платы. При этом защита интересов граждан будет осуществляться без вовлечения их в данный процесс.

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