Последнее обновление: 21.11.2024 18:27

Италия выделяет €200 млн на восстановление электросети Украины

Италия решила инвестировать в восстановление украинской электросети €200 млн. Об этом сообщил глава МИД Италии Антонио Таяни на итальянско-украинском бизнес-форуме.

Таяни отметил, что инвестировать в восстановление Украины нужно уже сейчас, во время войны, пишут украинские СМИ.

"Мы решили €200 миллионов инвестировать для того, чтобы позволить Украине восстановить электросеть, которая была разрушена российскими атаками. Мы не можем позволить, чтобы "генерал зима" стал союзником России", – сказал итальянский министр.

Он также напомнил, что Италия организует конференцию по восстановлению Украины, которая состоится в Риме в следующем году.



<Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование