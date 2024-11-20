Нацбанк Украины вносит изменения в валютные ограничения

Национальный банк Украины (НБУ) с 20 ноября 2024 года вносит изменения в действующие валютные ограничения. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как говорится в сообщении, изменения будут касаться нескольких направлений. В частности, перевода средств для выполнения обязательств по импортным контрактам.

Сейчас украинский бизнес может рассчитываться за импорт любой продукции только при условии, если поставка товара осуществляется после 23 февраля 2021 года.

Однако с сегодня украинские предприятия получат возможность рассчитываться за импорт товаров без ограничения срока их поставки в Украину при условии, если средства переводятся в пользу:

иностранного экспортно-кредитного агентства (ЭКА) / иностранного государства через уполномоченное им лицо / иностранного лица, в состав участников которого входит иностранное государство или иностранный банк (при условии, что иностранное государство является участником этого банка);

других нерезидентов, при условии участия в импортных операциях (путем кредитования, страхования, гарантирования, поручительства) иностранного ЭКА / иностранного государства через уполномоченное им лицо / иностранного лица, в состав участников которой входит иностранное государство или иностранный банк (при условии, что иностранное государство является участником этого банка).

При этом будет действовать ежемесячный лимит для таких переводов на уровне 10% от суммы просроченной задолженности по договору об импорте товаров (по состоянию на 01 ноября 2024 года).

Изменения также касаются расчетов по проектам международной технической помощи.

В Нацбанке пояснили, что сейчас предусмотрена возможность перевода иностранной валюты из Украины для расчетов в рамках проектов/программ международной технической помощи/пограничного сотрудничества, финансируемых ЕС. В то же время резиденты Украины получают техническую помощь не только от стран ЕС.

Учитывая это, НБУ с 20 ноября предоставляет возможность переводить иностранную валюту за границу для проведения расчетов по проектам международной технической помощи, независимо от того, каким государством или организацией финансируется такой проект.

Кроме того, в НБУ рассказали о репатриации дивидендов за границу. В частности, результаты проверок показали попытки обхождения ежемесячного лимита на репатриацию дивидендов.

Поэтому с 20 ноября 2024 года украинские компании смогут воспользоваться возможностью частичной репатриации дивидендов по корпоративным правам или акциям только при одновременном соблюдении следующих условий:

период деятельности эмитента с даты государственной регистрации до даты осуществления соответствующей операции составляет не менее 12 месяцев;

с момента приобретения иностранным инвестором/нерезидентом права собственности на корпоративные права/акции эмитента, осуществляющего выплату дивидендов, до даты осуществления соответствующей операции прошло не менее шести месяцев.

Также изменения предусмотрены относительно использования валютных кредитов для приобретения ценных бумаг, номинированных в валюте.

В частности, для минимизации рисков обхождения действующих валютных ограничений НБУ с 20 ноября устанавливает запрет на использование валютных кредитов для приобретения ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте.