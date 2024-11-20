Последнее обновление: 20.11.2024 16:45

В парке "Августовский канал" построят гостиничный комплекс

В парке "Августовский канал" построят гостиничный комплекс. Об этом сообщается на сайте СЭЗ "Гродноинвест".

В качестве резидента специального туристско-рекреационного парка "Августовский канал" зарегистрировано ООО "ЛагоБел" с инвестпроектом по созданию многофункционального гостиничного комплекса. Проект предусматривает строительство на территории парка "Августовский канал" двухэтажного гостиничного комплекса на 30 номеров, объекта общественного питания вместимостью около 50 посадочных мест, а также поля для игры в гольф и других объектов туристической инфраструктуры.

Проект будет реализован в районе Домбровка-Черток специального туристско-рекреационного парка "Августовский канал".

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